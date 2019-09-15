Григорян: слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА, но он их не слышал
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что игроки ЦСКА оскорбляли арбитра Михаила Вилкова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с его командой. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:0 благодаря голам Кристияна Бистровича и Хёрдура Магнуссона.
«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право», — приводятся слова Григоряна в «твиттере» комментатора матча Михаила Моссаковского.
ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.
В 10-м туре «Тамбов» на своём поле сыграет с «Ростовом» (21 сентября).
Григорян — о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это
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