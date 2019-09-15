Семак прокомментировал инцидент с оскорблением судьи Матюнина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением арбитра Алексея Матюнина после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). По окончании встречи наставник сине-бело-голубых обозвал судейскую бригаду козлами.

«Не сдержал эмоций, но ничего страшного. Я наоборот за эмоции в футболе. Это не драки, не какое-то неадекватное поведение. Такие слова тоже бывают. Есть закон, заслужил — получил. Продолжаем работать.

Я сам два раза позвонил Матюнину. Но не дозвонился — трубку не взяли. Потом поговорил с Егоровым и попросил передать извинения. Бывает, когда человек абсолютно не со зла что-то сказал — эмоции, игра, моментов много было спорных", — приводит слова Семака «Российская газета».