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Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»

Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
Футбол / Италия 0

Армянский полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян отметился голом в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (в данный момент счёт 4:0, перерыв).

Хавбек забил гол в дебютном матче за римский клуб. Мхитарян отличился на 22-й минуте, сделав счёт 3:0. Голевую передачу ему отдал Лоренцо Пеллегрини.

Напомним, что 30-летний Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» на правах аренды.

Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе национальной команды Армении провёл 86 матчей. На его счету 29 забитых мячей.

«Рома», набрав два очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (3) — на 15-м месте.

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