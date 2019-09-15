Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
Армянский полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян отметился голом в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (в данный момент счёт 4:0, перерыв).
Хавбек забил гол в дебютном матче за римский клуб. Мхитарян отличился на 22-й минуте, сделав счёт 3:0. Голевую передачу ему отдал Лоренцо Пеллегрини.
Напомним, что 30-летний Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» на правах аренды.
Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе национальной команды Армении провёл 86 матчей. На его счету 29 забитых мячей.
«Рома», набрав два очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (3) — на 15-м месте.
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