Команда академии «Зенита» завоевала Кубок РФС, обыграв в финале «Спартак»

В финальном матче Кубка РФС команда академии петербургского «Зенита» обыграла московский «Спартак» со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Данила Козлов и Кирилл Глазунов.
Титул стал для команды «Газпром»-Академии четвёртым подряд: в июне «Зенит» U14 также завоевал золото первенства России среди детско-юношеских футбольных школ. Кроме того, в августе сине-бело-голубые стали первыми в международном турнире Mediterranean Champion China, прошедшем в Китае, и одержали победу в первенстве Северо-Запада в Калининграде.
Кубок РФС среди юношеских команд клубов Российской Премьер-лиги 2005 года рождения прошёл в Нижнем Новгороде. На групповом этапе «Зенит» переиграл «Оренбург» (5:0), «Спартак» (1:0) и «Ахмат» (5:2), в четвертьфинале разгромил «Рубин» (4:0), в полуфинале оказался сильнее ЦСКА (2:0).
По итогам турнира лучшим вратарём был признан петербуржец Глеб Костелей, лучшим защитником — Кирилл Глазунов, лучшим игроком — Данила Козлов.
Чествование «Зенита» U14 состоится на «Газпром Арене» 21 сентября в рамках матча 10-го тура РПЛ с «Рубином».
- 15 сентября 2019
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:14
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:46
-
18:43
-
18:24
-
18:16
-
18:06