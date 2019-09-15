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Команда академии «Зенита» завоевала Кубок РФС, обыграв в финале «Спартак»

Команда академии «Зенита» завоевала Кубок РФС, обыграв в финале «Спартак»
Футбол / Прочие турниры 0

В финальном матче Кубка РФС команда академии петербургского «Зенита» обыграла московский «Спартак» со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Данила Козлов и Кирилл Глазунов.

Титул стал для команды «Газпром»-Академии четвёртым подряд: в июне «Зенит» U14 также завоевал золото первенства России среди детско-юношеских футбольных школ. Кроме того, в августе сине-бело-голубые стали первыми в международном турнире Mediterranean Champion China, прошедшем в Китае, и одержали победу в первенстве Северо-Запада в Калининграде.

Кубок РФС среди юношеских команд клубов Российской Премьер-лиги 2005 года рождения прошёл в Нижнем Новгороде. На групповом этапе «Зенит» переиграл «Оренбург» (5:0), «Спартак» (1:0) и «Ахмат» (5:2), в четвертьфинале разгромил «Рубин» (4:0), в полуфинале оказался сильнее ЦСКА (2:0).

По итогам турнира лучшим вратарём был признан петербуржец Глеб Костелей, лучшим защитником — Кирилл Глазунов, лучшим игроком — Данила Козлов.

Чествование «Зенита» U14 состоится на «Газпром Арене» 21 сентября в рамках матча 10-го тура РПЛ с «Рубином».

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