Семак прокомментировал слухи о предложенных «Зенитом» за Ал. Миранчука € 40 млн

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о готовности сине-бело-голубых заплатить за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука € 40 млн.
«Это просто бред. 99% того, что пишется, только для того, чтобы как-то расшатать ситуацию. Абсолютно не соответствует действительности. Когда у нас будут печатать что-то хотя бы проверенное, то порядка, думаю, будет больше. Кто что хочет, то и пишет. Что можно сказать? Каждому бегать и доказывать обратное нет никакого желания. Надо сосредоточиться на своей работе.
Что касается того, что Александр Иванович Медведев говорил о поиске „десятки“, то у него, как у руководителя, есть своя позиция. У меня есть своя. Потом будем обсуждать, какие позиции нам нужны для усиления. Есть спортивный директор, есть руководство, есть предложения главного тренера. Всё обсуждаем и затем уже движемся, насколько возможно, чтобы усилить ту или иную позицию», — цитирует Семака «Российская газета».
- 15 сентября 2019
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