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«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»

«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Зеад Колашинац. Через некоторое время Обамеянг увеличил преимущество лондонского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эйнсли Мэйтленд-Найлс. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Том Клеверли с передачи Жерара Деулофеу. В концовке «Уотфорд» от поражения спас Роберто Перейра, который реализовал пенальти.

«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Обамеянг – 21'   0:2 Обамеянг – 32'   1:2 Клеверли – 53'   2:2 Перейра – 81' (пен)
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