«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Зеад Колашинац. Через некоторое время Обамеянг увеличил преимущество лондонского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эйнсли Мэйтленд-Найлс. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Том Клеверли с передачи Жерара Деулофеу. В концовке «Уотфорд» от поражения спас Роберто Перейра, который реализовал пенальти.

«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.