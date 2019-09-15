Экс-нападающий ЦСКА Думбия принёс победу «Сьону» в матче Кубка Швейцарии

В матче 1/16 финала Кубка Швейцарии «Сьон» на выезде обыграл «Арау» со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором гола стал Бастьен Тома. Через некоторое время равновесие восстановил игрок хозяев Маркус Ноймайр. Победу «Сьону» принёс гол бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, который отличился в компенсированное время.

«Арау» — «Сьон» — 1:2 (0:1)

Голы: Ноймайр (33) — Тома (22), Думбия (90+3)

Предыдущим клубом Думбия была «Жирона», которую он покинул летом 2019 года. В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015 по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В Швейцарии Сейду ранее защищал цвета «Янг Бойз» и «Базеля».