Экс-нападающий ЦСКА Думбия принёс победу «Сьону» в матче Кубка Швейцарии
В матче 1/16 финала Кубка Швейцарии «Сьон» на выезде обыграл «Арау» со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором гола стал Бастьен Тома. Через некоторое время равновесие восстановил игрок хозяев Маркус Ноймайр. Победу «Сьону» принёс гол бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, который отличился в компенсированное время.
«Арау» — «Сьон» — 1:2 (0:1)
Голы: Ноймайр (33) — Тома (22), Думбия (90+3)
Предыдущим клубом Думбия была «Жирона», которую он покинул летом 2019 года. В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015 по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В Швейцарии Сейду ранее защищал цвета «Янг Бойз» и «Базеля».
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