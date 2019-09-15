Гол Мхитаряна и три ассиста Пеллегрини помогли «Роме» обыграть «Сассуоло»

«Рома» обыграла «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 4:2.

Все свои голы хозяева забили до перерыва. На 12-й минуте счёт открыл Бриан Кристанте. Ещё через семь минут забитым мячом отметился Эдин Джеко. На 22-й минуте гол в дебютной игре за римлян забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. На 33-й минуте четвёртый мяч в ворота гостей отправил Джастин Клюйверт. Интересно, что результативные передачи Кристанте, Мхитаряну и Клюйверту отдал Лоренцо Пеллегрини.

После перерыва «Сассуоло» удалось два мяча отыграть. Дублем в составе гостей отметился Доменико Берарди.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 7-е место (5 очков), «Сассуоло» занимает 12-е место (3).