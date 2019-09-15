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Семак: «Зенит» вряд ли потеряет деньги на Малкоме

Семак: «Зенит» вряд ли потеряет деньги на Малкоме
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вингере своей команды Малкоме.

«Прекрасный парень, профессионал, который работает. Даже в выходные он никуда не уезжал, продолжал восстановление. Ждём его на футбольном поле. Это один из самых талантливых игроков своего поколения. Правда, не нужно забывать, что он ещё очень молод. Возможно, ему понадобится какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Но, безусловно, это актив для клуба, тот игрок, на котором „Зенит“ вряд ли может потерять деньги. Как в случае с Паредесом. Приходит игрок с именем в Европе, который имеет высокую стоимость. Это хорошее вложение для клуба и помощь команде. Игроков такого уровня достаточно сложно заполучить», — приводит слова Семака «Российская газета».

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