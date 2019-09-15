Марадона проиграл в дебютном матче в качестве наставника «Химнасии»

В матче 6-го тура чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» проиграла «Расингу» со счётом 1:2. Матч стал первым для «Химнасии» под руководством нового главного тренера Диего Марадоны. Встреча состоялась в Ла-Плате на стадионе «Хуан Кармело Серильо». Обслуживал матч арбитр Диего Абаль.
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал Диего Гонсалес, которому ассистировал Давид Барбона. В начале второго тайма равновесие восстановил Ариэль Гарсия с передачи Леонардо Моралеса. Однако вскоре гостей вновь вывел вперёд Федерико Сарачо.
«Расинг», набрав девять очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги. «Химнасия и Эсгрима» (1) — на последнем, 24-м месте в таблице.
В 7-м туре клуб Марадоны на выезде сыграет с «Тальересом». Матч состоится 24 сентября.
- 15 сентября 2019
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:14