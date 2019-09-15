Марадона проиграл в дебютном матче в качестве наставника «Химнасии»

В матче 6-го тура чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» проиграла «Расингу» со счётом 1:2. Матч стал первым для «Химнасии» под руководством нового главного тренера Диего Марадоны. Встреча состоялась в Ла-Плате на стадионе «Хуан Кармело Серильо». Обслуживал матч арбитр Диего Абаль.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал Диего Гонсалес, которому ассистировал Давид Барбона. В начале второго тайма равновесие восстановил Ариэль Гарсия с передачи Леонардо Моралеса. Однако вскоре гостей вновь вывел вперёд Федерико Сарачо.

«Расинг», набрав девять очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги. «Химнасия и Эсгрима» (1) — на последнем, 24-м месте в таблице.

В 7-м туре клуб Марадоны на выезде сыграет с «Тальересом». Матч состоится 24 сентября.