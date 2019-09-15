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Освобождённый украинский моряк: в СИЗО сказали — «Динамо» К играет лучше россиян

Освобождённый украинский моряк: в СИЗО сказали — «Динамо» К играет лучше россиян
Футбол / РПЛ 0

Освобождённый украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил киевское «Динамо» за присланные футболки команды в российское СИЗО, где он и другие моряки содержались под стражей за нарушение государственных границ.

«Был момент, когда передали в следственный изолятор футболки, и управление СИЗО разрешило непосредственно передать в камеру эти футболки. Потом, когда их одели, то почувствовали себя чуть-чуть на Украине. Когда пришли эти футболки, это был первый такой большой подъём, а второй — когда была война за них, кто их наденет.

Третья радость — когда нас уже выводили из СИЗО, а сопровождающие сказали, что «Динамо» хотя бы нормально играет по сравнению с россиянами. То есть у вас поддержка даже в России», — сказал Гриценко в видео на YouTube-канале киевского «Динамо».

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