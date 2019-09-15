Божович: «Крылья Советов» попали в ловушку «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:4).

«В первом тайме мы выглядели довольно плохо, мяч был у «Краснодара». У нас были две хорошие атаки, одну из которых удалось реализовать. Что касается «Краснодара», они не создали никаких моментов, кроме гола Сулейманова. Начало второго тайма было за „Краснодаром“. Они быстро забили нам два гола, после такого тяжело продолжать в том же темпе. У соперника есть всё для того, чтобы совершать быстрые контратаки. Они до конца матча старались создавать ещё моменты, мы просто попали в их ловушку. Думаю, что гол Олссона психологически убил нас. Мы забили второй гол и, к сожалению, больше ничего не успели сделать. Конечно, «Краснодар» заслуженно одержал победу. Возможно, результат был бы другим, если бы мы тогда реализовали пенальти.



Что касается нашей цели на этот матч, нам нужно было всеми силами не позволять «Краснодару» играть в свою игру, не начинать атаки от своих ворот, не допускать коротких передач, которые очень хорошо умеет делать эта команда. Мы попытались вести агрессивную игру, и как итог в первом тайме мы выиграли больше единоборств. Это одна из причин, почему мы забили гол и могли забить второй.



Что касается Виталия Лысцова, он работает с нами только 10 дней. У него была тяжёлая травма, но сейчас он восстановился и хорошо себя проявляет на тренировках. Ему нужно показать, что он заслуживает выходить на поле с первых минут», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.