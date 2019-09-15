Божович: я и сейчас думаю, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который в данный момент находится в колонии общего режима в Белгородской области.

«Да, я говорил, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее. Я и сейчас так думаю. Он один из лучших игроков «Краснодара». Он мог бы усилить нашу команду», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Напомним, что 30-летний Мамаев был осуждён на 1 год 5 месяцев за избиение нескольких человек в Москве. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. На свободу хавбек выйдет 17 сентября. Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до конца 2019 года.