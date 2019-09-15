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Голы Зе Луиша и Маркано помогли «Порту» обыграть «Портимоненсе»

Голы Зе Луиша и Маркано помогли «Порту» обыграть «Портимоненсе»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Портимоненсе» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Портимане на стадионе «Мунисипал-ди-Портиман». Обслуживал матч арбитр Руй Мануэл Гомеш Кошта.

Счёт был открыт на 25-й минуте. Автором гола стал Алекс Теллес, который реализовал пенальти. В концовке первого тайма преимущество «драконов» увеличил бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш с передачи Муссы Мареги. На 74-й минуте разрыв в счёте сократил Денер, которому ассистировал Айлтон Боа Морте. Вскоре счёт сравнял Коки Андзаи с паса Рикарду Феррейры. Победу «Порту» на 8-й компенсированной минуте принёс гол экс-защитника «Рубина» Ивана Маркано.

«Порту», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

28-летний Зе Луиш в нынешнем сезоне забил пять голов в пяти матчах чемпионата Португалии. На счету 32-летнего Маркано два забитых мяча в двух матчах.

Португалия - Примейра. 5-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Портимоненсе
Портиман
Окончен
2 : 3
Порту
Порту
0:1 Теллес – 25' (пен)   0:2 Зе Луиш – 45'   1:2 Денер – 74'   2:2 Андзаи – 77'   2:3 Маркано – 90+8'
Удаления: нет / Теллес – 90+4'
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