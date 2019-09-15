«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» роликом с Игбуном под речь Сталлоне
Пресс-служба «Динамо» анонсировала матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», представив ролик, в котором нападающий Сильвестр Игбун надевает футболку московского клуба под речь актёра Сильвестра Сталлоне из фильма «Рокки Бальбоа».
28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды. По условиям соглашения, футболист имеет право выйти на поле в матче с башкирским клубом.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Динамо».
Матч «Динамо» — «Уфа» состоится завтра, 16 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Уфа». Также будет доступна платная видеотрансляция матча. Обслужит матч арбитр Виталий Мешков.
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