«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» роликом с Игбуном под речь Сталлоне

Пресс-служба «Динамо» анонсировала матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», представив ролик, в котором нападающий Сильвестр Игбун надевает футболку московского клуба под речь актёра Сильвестра Сталлоне из фильма «Рокки Бальбоа».

28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды. По условиям соглашения, футболист имеет право выйти на поле в матче с башкирским клубом.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Динамо».

Матч «Динамо» — «Уфа» состоится завтра, 16 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Уфа». Также будет доступна платная видеотрансляция матча. Обслужит матч арбитр Виталий Мешков.