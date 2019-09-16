Семак высказался о неограниченных финансовых возможностях «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с обсуждением финансовых возможностей петербургского клуба.

«Задевают ли разговоры об огромных зарплатах и неограниченных финансовых возможностях клуба? Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов», — приводит слова Семака «Российская газета».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В 9 играх сине-бело-голубые набрали 20 очков. Лидирующему «Краснодару» команда Семака уступает лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.