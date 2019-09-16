Семак высказался о неограниченных финансовых возможностях «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с обсуждением финансовых возможностей петербургского клуба.
«Задевают ли разговоры об огромных зарплатах и неограниченных финансовых возможностях клуба? Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов», — приводит слова Семака «Российская газета».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В 9 играх сине-бело-голубые набрали 20 очков. Лидирующему «Краснодару» команда Семака уступает лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Семак: «Зенит» вряд ли потеряет деньги на Малкоме
- 16 сентября 2019
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18
Партнерский контент