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Семак высказался о неограниченных финансовых возможностях «Зенита»

Семак высказался о неограниченных финансовых возможностях «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с обсуждением финансовых возможностей петербургского клуба.

«Задевают ли разговоры об огромных зарплатах и неограниченных финансовых возможностях клуба? Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов», — приводит слова Семака «Российская газета».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В 9 играх сине-бело-голубые набрали 20 очков. Лидирующему «Краснодару» команда Семака уступает лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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