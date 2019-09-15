Сулейманов: во 2-м тайме «Краснодар» взял под контроль матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).
«Мы тяжело начали, наверное, потому что многие игроки вернулись из сборных, мы не смогли быстро сыграться. Думаю, что в первом тайме в какой-то степени преимущество было на стороне «Крыльев Советов», они также создали несколько опасных моментов. Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, думаю, тогда уже было больше голов, чем в первом, не так ли?
Я не ездил в сборную, я буквально пару дней назад начал тренироваться в полную силу. Могу сказать, что уже оправился после травмы, у меня всё нормально.
Нельзя сказать, что место в стартовом составе — моё законное место. Конечно, ещё будут играть другие люди. Я всегда говорю одно и то же, нет разницы, сколько времени я провожу на поле, я всегда готов помочь своей команде», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 15 сентября 2019
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