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Сулейманов: во 2-м тайме «Краснодар» взял под контроль матч с «Крыльями Советов»

Сулейманов: во 2-м тайме «Краснодар» взял под контроль матч с «Крыльями Советов»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).

«Мы тяжело начали, наверное, потому что многие игроки вернулись из сборных, мы не смогли быстро сыграться. Думаю, что в первом тайме в какой-то степени преимущество было на стороне «Крыльев Советов», они также создали несколько опасных моментов. Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, думаю, тогда уже было больше голов, чем в первом, не так ли?

Я не ездил в сборную, я буквально пару дней назад начал тренироваться в полную силу. Могу сказать, что уже оправился после травмы, у меня всё нормально.

Нельзя сказать, что место в стартовом составе — моё законное место. Конечно, ещё будут играть другие люди. Я всегда говорю одно и то же, нет разницы, сколько времени я провожу на поле, я всегда готов помочь своей команде», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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