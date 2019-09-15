Матч юношеских команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

В Махачкале матч между юношескими командами из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой с участием футболистов, сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно информации источника, одному из вратарей сломали нос. Пятерых участников драки задержали правоохранительные органы.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Отметим, что в ПФЛ Зоны «Юг» выступают взрослые команды из Махачкалы из Владикавказа. Махачкалу представляют три коллектива: «Махачкала», «Легион-Динамо» и «Анжи». Из Владикавказа в третьем по силе дивизионе России играют «Алания» и «Спартак-Владикавказ». В турнирной таблице первенства после 9 туров «Анжи» занимает 4-е место (16), «Махачкала» — 7-е (12), «Легион-Динамо» -13-е (9), «Анжи» — 14-е (8), «Спартак-Владикавказ» — последнее, 16-е (4).
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