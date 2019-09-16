Жена Ари, Гацкан c перевязанной головой и без номера. Фото победы «Краснодара»

15 сентября в Краснодаре на одноимённом стадионе «Краснодар» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги одержал победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 4:2.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Александр Соболев, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. Через несколько минут равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова. В концовке первого тайма гости могли выйти вперёд, но Соболев не реализовал пенальти.
В начале второго тайма «Краснодар» вывел вперёд Кристофер Ольссон с паса Ари. Вскоре третий гол в ворота «Крыльев» забил Вандерсон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Тонни де Вильена. На 67-й минуте Ари не реализовал пенальти, но первым успел на добивание и отправил мяч в сетку. Вскоре разрыв в счёте сократил Паул Антон, реализовав 11-метровый.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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