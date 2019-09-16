Бистрович — о голе «Тамбову»: это просто фантастика

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал свой гол, забитый в матче 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:0).

«Был угловой, они выбили мяч, я в касание пробил, получился гол, и это просто фантастика. Не знаю, было ли со мной что-то похожее в жизни. Думаю, что нет. Но в последнее время я много работаю над ударами. Когда забиваешь, настроение всегда улучшается. Я просто ударил и смотрел, куда летит мяч.



Каждый матч в чемпионате России очень тяжёлый. Все соперники хорошо обороняются. Знаем, что в каждом матче будет тяжело, но мы готовы к этому. Нужно терпеть, контролировать мяч и пытаться выиграть.



У нас были хорошие моменты, но нам не удавалось их реализовать. Просто соперник хорошо оборонялся. Это было нашей главной проблемой", — сказал Бистрович в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.