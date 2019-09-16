Бистрович — о голе «Тамбову»: это просто фантастика

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал свой гол, забитый в матче 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:0).
«Был угловой, они выбили мяч, я в касание пробил, получился гол, и это просто фантастика. Не знаю, было ли со мной что-то похожее в жизни. Думаю, что нет. Но в последнее время я много работаю над ударами. Когда забиваешь, настроение всегда улучшается. Я просто ударил и смотрел, куда летит мяч.
Каждый матч в чемпионате России очень тяжёлый. Все соперники хорошо обороняются. Знаем, что в каждом матче будет тяжело, но мы готовы к этому. Нужно терпеть, контролировать мяч и пытаться выиграть.
У нас были хорошие моменты, но нам не удавалось их реализовать. Просто соперник хорошо оборонялся. Это было нашей главной проблемой", — сказал Бистрович в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.
- 16 сентября 2019
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18