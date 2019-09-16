Головин рассказал, почему предпочёл «Монако» «Ювентусу» и «Челси»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему летом 2018 года он перешёл из ЦСКА в стан монегасков, а не в «Ювентус» или «Челси», которые также им интересовались.
«Почему я не перешёл в „Ювентус“ или „Челси“? Подумал, что сейчас мне будет тяжело в такой команде как „Челси“ или „Ювентус“. По мне это гранды футбола. Наверное, если бы я был футболистом из Европы, переход дался бы легче. А так как я из России, в большом клубе осложнялась бы ситуация и незнанием языка. Я ни с кем не советовался, делая такой выбор. Мне многие подсказывали, тот же Слуцкий, Черчесов, Гончаренко. Мнения у всех были разные», — приводит слова Головина Bobsoccer.
Напомним, трансфер Головина обошёлся «Монако» в € 30 млн.
«Монако» с Головиным уступил «Марселю». Команды забили на двоих семь мячей
- 16 сентября 2019
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18
Партнерский контент