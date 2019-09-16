Головин рассказал, почему предпочёл «Монако» «Ювентусу» и «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему летом 2018 года он перешёл из ЦСКА в стан монегасков, а не в «Ювентус» или «Челси», которые также им интересовались.

«Почему я не перешёл в „Ювентус“ или „Челси“? Подумал, что сейчас мне будет тяжело в такой команде как „Челси“ или „Ювентус“. По мне это гранды футбола. Наверное, если бы я был футболистом из Европы, переход дался бы легче. А так как я из России, в большом клубе осложнялась бы ситуация и незнанием языка. Я ни с кем не советовался, делая такой выбор. Мне многие подсказывали, тот же Слуцкий, Черчесов, Гончаренко. Мнения у всех были разные», — приводит слова Головина Bobsoccer.

Напомним, трансфер Головина обошёлся «Монако» в € 30 млн.