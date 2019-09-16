Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рыжиков: арбитр по делу назначил все 3 пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья»

Рыжиков: арбитр по делу назначил все 3 пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:4).

«Почему было так много пенальти в этом матче? Наверное, дело в VAR и в судье Сергее Карасёве. Я не видел ещё повторов, но мне кажется, что все одиннадцатиметровые были справедливо назначены.

Во 2-м тайме «Краснодар» прибавил, да и мы больше ошибок стали допускать. К тому же пропустили быстрый гол на 47-й минуте матча. Такое не придает сил обычно. Обидно, конечно. Ну что поделать?!

Можно сказать, что «Краснодар» на данный момент превосходит „Крылья Советов“ по классу», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.

Камболов: в России VAR как-то не очень работает
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент