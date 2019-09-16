Рыжиков: арбитр по делу назначил все 3 пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:4).



«Почему было так много пенальти в этом матче? Наверное, дело в VAR и в судье Сергее Карасёве. Я не видел ещё повторов, но мне кажется, что все одиннадцатиметровые были справедливо назначены.



Во 2-м тайме «Краснодар» прибавил, да и мы больше ошибок стали допускать. К тому же пропустили быстрый гол на 47-й минуте матча. Такое не придает сил обычно. Обидно, конечно. Ну что поделать?!



Можно сказать, что «Краснодар» на данный момент превосходит „Крылья Советов“ по классу», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.