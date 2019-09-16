Головин: скучаю по ЦСКА, смотрю все матчи команды
Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что скучает по бывшей команде — московскому ЦСКА.
«По ЦСКА, конечно, скучаю, смотрю все матчи команды. Созваниваемся с ребятами — с Набабкиным, Щенниковым, Черновым, Кучаевым.
Уровень молодых футболистов в России и Франции не особенно отличается, если говорить о технике. Но если говорить о психологическом моменте, то тут в 17 лет футболисты уже мужики. Они не будут бояться играть уверенно против возрастных игроков. Я сам в своё время побаивался, например, Березуцких. Стоит ли молодым российским футболистам уезжать в средние команды в Европе? Не знаю, нет однозначного ответа. Есть смысл и оставаться в России, играть в еврокубках", — цитирует Головина Bobsoccer.
Головин рассказал, почему предпочёл «Монако» «Ювентусу» и «Челси»
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