Головин: игрокам «Монако» жить во Франции не разрешается

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей адаптации в клубе.

«Не на все сто, но на 95% я освоился. Не в идеале язык знаю, наверное, только это. Языка хватает мне для жизни, но хочется, чтобы было в совершенстве. У меня учитель по английскому и французскому, я хожу, занимаюсь, бывает по два раза в неделю. Получается, два раза английский, один раз французский, а на следующий день наоборот: два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но я закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

Я живу в Монако, за его пределами нельзя жить, если ты играешь в этом клубе. У нас Желсон по незнанию уехал жить во Францию, начал снимать квартиру, а Франция начинается через дорогу, но нам этого делать нельзя. Не знаю с чем это связано, возможно с налогами.

На яхте я один раз был, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один, два раза максимум в неделю, потому что у нас сейчас двухразовые тренировки, так как у нас сейчас игры раз в неделю, поэтому нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю. Первые полгода каждый день был для меня тяжёлым, но я понимал, что я в большой команде, что не у каждого есть такой шанс. Я не имел права взять, и сдаться. Спустя время таких мыслей у меня уже нет", — цитирует Головина «Матч ТВ».