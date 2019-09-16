Клопп: я носил костюмы, потому что так надо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к официальным костюмам, которые часто носят тренера во время матчей.



Клопп: «У меня есть деловой костюм, который можно надеть на свадьбу, похорон и не те случаи, где я должен появиться в костюме. В остальном, я всегда буду против костюмов.



Если все остальные носят его, я не хочу быть как все. Не хочу быть там, где люди думают: «О, он не в костюме».



Я не должен обязательно его носить. Мне жутко дискомфортно в нём. С галстуком я не могу нормально дышать, поэтому отвлекаюсь по время игры.



Я очень рад, что человек, отвечающий за экипировку, даёт мне то, во что могу быстро запрыгнуть – и я готов. Костюмы – это не моё. В футболе не может быть место для костюмов.



Да, я носил костюм, когда дебютировал в Лиге чемпионов как тренер. Но носил до тех пор, пока не увидел, что другие тренера не обязательно носят пиджак и брюки. Как только увидел другого тренера, стоящего рядом со мной без официального костюма, я тут же бросил эту затею.



Я не хочу думать о других вещах, хочу быть сконцентрированным только на футболе. Вот и всё.

Не я должен выглядеть хорошо, а команда. Это моя главная цель», – приводит слова Клоппа talkSPORT.

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