Роналду провел выходной с семьей, покатавшись на велосипедах и лошадях

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в своём «инстаграме», как проводит время с семьей в выходные. Футболист опубликовал в личном «инстаграме» пару фотографий со своего отдыха. На снимках португалец, его девушка Джорджина Родригес, а также старший сын Криштиану-младший, двухлетние Ева Мария, Матео и Алана Мартина катаются на велосипедах и лошадях.



«Воскресенье с семьей», — написал в «инстаграме» Роналду.



Отцом Роналду стал 17 июня 2010 года: его сын Криштиану-младший родился от суррогатной матери. В марте 2017 года стало известно, что Роналду в скором времени ждёт двух близнецов, которые родятся также от суррогатной матери. 5 июня 2017 года у него на западном побережье США родилась двойня, детей назвали Ева и Матео.



12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребёнок от его девушки Джорджины Родригес – Алана Мартина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Роналду.