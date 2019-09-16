Роналду провел выходной с семьей, покатавшись на велосипедах и лошадях

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в своём «инстаграме», как проводит время с семьей в выходные. Футболист опубликовал в личном «инстаграме» пару фотографий со своего отдыха. На снимках португалец, его девушка Джорджина Родригес, а также старший сын Криштиану-младший, двухлетние Ева Мария, Матео и Алана Мартина катаются на велосипедах и лошадях.
«Воскресенье с семьей», — написал в «инстаграме» Роналду.
Отцом Роналду стал 17 июня 2010 года: его сын Криштиану-младший родился от суррогатной матери. В марте 2017 года стало известно, что Роналду в скором времени ждёт двух близнецов, которые родятся также от суррогатной матери. 5 июня 2017 года у него на западном побережье США родилась двойня, детей назвали Ева и Матео.
12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребёнок от его девушки Джорджины Родригес – Алана Мартина.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Роналду.
- 16 сентября 2019
-
02:34
-
02:25
-
02:17
-
02:07
-
01:52
-
01:37
-
01:25
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08