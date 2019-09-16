«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А

Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией». Михайлович, который вынужден был пропустить игру из-за начала второго курса химиотерапии, руководил действиями своей команды по телефону, находясь в госпитале Сант’Орсола-Мальпиги. Во время перерыва матча, когда счёт был в пользу «Брешии», команде напутственное слово давал по громкой связи Михайлович. И эти слова помогли команде переломить ход поединка и выиграть со счётом 4:3, сообщает Football Italia.



50-летний тренер проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом – руководить командой. В двух стартовых турах он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей.



После трех встреч в чемпионате Италии «Болонья» с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. 22 сентября команда Михайловича сыграет дома против «Ромы».

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