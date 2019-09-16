«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А

Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией». Михайлович, который вынужден был пропустить игру из-за начала второго курса химиотерапии, руководил действиями своей команды по телефону, находясь в госпитале Сант’Орсола-Мальпиги. Во время перерыва матча, когда счёт был в пользу «Брешии», команде напутственное слово давал по громкой связи Михайлович. И эти слова помогли команде переломить ход поединка и выиграть со счётом 4:3, сообщает Football Italia.
50-летний тренер проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом – руководить командой. В двух стартовых турах он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей.
После трех встреч в чемпионате Италии «Болонья» с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. 22 сентября команда Михайловича сыграет дома против «Ромы».
- 16 сентября 2019
-
02:34
-
02:25
-
02:17
-
02:07
-
01:52
-
01:37
-
01:25
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08