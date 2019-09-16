Жозе Моуринью объяснил, почему «Ливерпуль» и «Манчестер доминируют в турнире

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал причины, по которым «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» доминируют в турнирной таблице чемпионата Англии уже второй сезон подряд.
«Глядя на «Манчестер Сити», то видишь гармонию, чувственность, качество. Игроки находятся на одной волне, разделяют друг с другом те же идеи. Говоря о «Ливерпуле», то я считаю, что Юрген Клопп находится в хорошем положении. У него есть стабильность, он может контролировать ситуацию. Его поддерживают люди, разделяющие с ним его взгляды. Это важно.
Да, Хосеп — это фантастический тренер, да и Юрген такой же. Они подняли команду на такой уровень, что даже если завтра у нас будет совершенно новый новый тренер, то команда продолжит также хорошо выступать", — приводит слова Моуринью The Telegraph.
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