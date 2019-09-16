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Икарди и Навас на фоне Триумфальной арки на самокатах

Икарди и Навас на фоне Триумфальной арки на самокатах
Футбол / Франция 0

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди вместе со своим одноклубником вратарём Кейлором Навасом провели себе экскурсию по достопримечательностям Парижа.

В своем «инстаграме» аргентинец опубликовал фотографии с костариканцем на фоне Эйфелевой башни и Триумфальной арки. У Триумфальной арки футболисты стоят в компании ещё двух человек.

Икарди и Навас перешли в «ПСЖ» летом этого года из «Интера» и «Реала». Аргентинский нападающий перешёл во Францию на правах аренды с возможностью выкупа. За вратаря парижане заплатили € 15 млн.

Посмотреть фото можно в «инстраграме» mauroicardi.

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