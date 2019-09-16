Нападающим «Тоттенхэма» Пэрроттом интересуются «Реал», «Ювентус» и «Интер»

«Реал» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Тоттенхэма» Троем Пэрроттом, сообщает Calciomercato.



Трой на данный момент не провел ни одного матча за основную команду, но главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино заверил, что обязательно задействует футболиста на каком-то этапе в этом сезоне после его нескольких сильных выступлений за команду U23.



Помимо «Реала» за 17-летним футболистом охотятся «Ювентус» и «Интер». Итальянские клубы начали пристально наблюдать за успехами молодого форварда после того, как он забил три гола в пяти играх Юношеской лиги УЕФА-2018/19, показав свою готовность стать игроком основного состава команды.



Сам же «Тоттенхэм» не рассматривает вариант продажи Пэрротта в ближайшем будущем.

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