Касильяс: «Золотой мяч» нужно вручать игроку каждого амплуа

Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает, что приз лучшему игроку Европу — «Золотой мяч» — нуждается в реформах.



«Думаю, ван Дейк был лучшим защитником в прошлом сезоне. Тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить награду для каждого амплуа – вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», – написал Касильяс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, весной у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. В декабре 38-летний футболист пройдёт медицинское обследование, которое должно дать ответ на вопрос, готов ли он снова выйти на поле.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.