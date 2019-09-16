Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин: «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца?

Уткин: «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца?
Футбол / РПЛ 0

Известный телевизионный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал встречу «Спартака» с болельщиками после поражения от «Урала» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

«О чем говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молодцы, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца.

Я вот думаю, дорогой «Спартак», уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне всё равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.

Но такая субстанция… Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия.

Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос», – сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Быстров: Кононов не руководит игроками «Спартака». Сколько можно это терпеть?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент