Уткин: «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца?

Известный телевизионный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал встречу «Спартака» с болельщиками после поражения от «Урала» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.
«О чем говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молодцы, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца.
Я вот думаю, дорогой «Спартак», уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне всё равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.
Но такая субстанция… Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия.
Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос», – сказал Уткин на своём YouTube-канале.
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