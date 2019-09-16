Головин признался в симпатиях к Неймару

Хавбек «Монако» Александр Головин признался, что восхищается игрой нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также отметил выступление «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Неймар или Мбаппе? По игре мне больше нравится Неймар. Его действия на поле завораживают. Игра Мбаппе тоже результативная. Здесь большинство мальчишек благодаря ему полюбили футбол.

Чемпионат России? Смотрю, но не все матчи. Слежу, как играют «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Если не брать несколько последних матчей, то «Зенит» показывает хорошую игру", — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Головин является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба он дебютировал в сентябре 2014 года в матче Кубка России с «Химиком». Летом 2018 года полузащитник перешёл в «Монако». Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн.