Быстров: хотелось бы сделать интервью с Путиным, будет нежданчик

Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о своём шоу в YouTube, признавшись, что хотел бы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«В подборе гостей и составлении тем вообще не участвую. Просто прихожу на съёмку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что всё, что вы видите, — это экспромт. В последний раз пришёл на съёмку, оказалось, что я главный гость. А мне об этом никто не говорил даже.



Кто захочет, тот пусть и приходит. Я буду рад всем, кому есть что рассказать. К сожалению, мало тех, кто будет готов прийти и говорить правду. А хотелось бы видеть тех, кто будет откровенен.



Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. О чём разговор будет? О жизни. Главный вопрос к нему? Ну, зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так будет нежданчик. Он-то лучше меня готовится к своим выступлениям», — приводят слова Быстрова «Известия».