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Гвардиола: игроки «Сити» заставили всех уважать меня в Англии

Гвардиола: игроки «Сити» заставили всех уважать меня в Англии
Футбол / Англия 0

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет критиковать своих игроков после поражения от «Норвич Сити» со счётом 2:3 в пятом туре английской Премьер-лиги.

«Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всём мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Всё благодаря именно этим игрокам», — приводит слова Гвардиолы интернет-портал Goal.

Напомним, что в течение сезона-2016/17, который стал первым для испанского специалиста в АПЛ, болельщики соперников дали ему прозвище Фраудиола (от англ. fraud — обманщик, мошенник), считая, что стиль игры знаменитого тренера не приживётся в Англии.

На сегодня «Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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