Коноплянка: надеюсь, из-за моего возвращения на арене будет на 3 человека больше

Полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины.



«Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента. На самом деле почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся.



В первую очередь у них дисциплина на тренировках. Хуб Стевенс, можно сказать, запрещал нам улыбаться. Спросите у Саши Зинченко. У них там другая ситуация: много латиноамериканцев, более расслабленный коллектив. Поэтому и есть результат. А это Германия: там все ходят, будто что-то произошло у человека. Я понимал, что не могу быть другим. Если я другой, то выпадаю из коллектива.



Думаете, условный Марлос смог бы там заиграть? Нужен тренер хотя бы. Если тренер видит стиль футбола с мячом, чтобы соперник ложился на землю и говорил: «Всё, я больше не могу бегать за этим мячом». А мы получаем удовольствие, это да. А когда мы просто бегаем, когда в первую очередь физика, биться, бодаться, дисциплина… Вот это они ценят. Я не тот человек и футболист, у которого это хорошо получается.



В Турции может только Селя быть топом. Там с ним конкурировать тяжело, поэтому я решил взять другое направление. Очень тепло пообщались с Ахметовым по телефону. Для меня это было неожиданно, когда такой человек разговаривает с тобой очень просто, будто я его знаю не первый день. Он не был спокоен, а приятно удивлен моему согласию. И мне было приятно слышать человека, который действительно рад, что я в этой семье. С ним я говорил уже после подписания контракта, он меня не убеждал. Дарио Срна сказал, что меня здесь ждут, а это самое ценное, что может быть. Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придут на три человека больше. Потом придет Ярмоленко, а это ещё +5 человек. Может быть, мы опять заинтересуем людей футболом», — сказал Коноплянка в эфире программы «Профутбол».

Коноплянка: пришёл в «Шахтёр», как к себе домой