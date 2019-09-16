Сократис извинился перед болельщиками «Арсенала» за ошибку в матче с «Уотфордом»

Игрок защитной линии лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос извинился перед болельщиками команды за грубую ошибку в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом», который закончился вничью со счётом 2:2.

«Сегодняшний результат нельзя назвать хорошим для нас. Я чувствую ответственность за этот результат, поэтому хотел бы извиниться перед всеми вами. Не хочу прятаться. Я буду продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», — написал Папастатопулос в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть в "твиттере" Папастатопулоса.

«Канониры» вели в первом тайме со счётом 2:0 благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга, но не смогли не удержать преимущество, пропустив два мяча из-за ошибок центральных защитников — Сократиса Папастатопулоса и Давида Луиса.

«Арсенал» набрал 8 очков и остался на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» занимает последнюю строчку с 2 очками, не одержав ни одной победы.