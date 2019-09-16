17-летний полузащитник: уверен, что смогу прогрессировать в «Зените»

17-летний полузащитник Кирилл Щетинин, который перешёл из «Локомотива» в «Зенит», рассказал о первых днях в новой команде.



«Зенит» — флагман российского футбола, поэтому, конечно, приятно внимание со стороны такого клуба. Это серьёзная организация, сразу это чувствуешь, когда оказываешься здесь. Контракт подписал на три года, уверен, что смогу тут прогрессировать, все ребята на виду, в том числе и у тренеров первой команды. Главное сейчас работать с максимальной отдачей и концентрацией, тогда всё будет в порядке», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В 2018 году Щетинин был признан лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.