Чемпион мира Алдаир вспомнил о матче со сборной России

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Алдаир поделился воспоминаниями о матче с Россией на мундиале 1994 года.
«Матч со сборной России на чемпионате мира – 1994? Помню-помню. Вообще, этот турнир в голове до сих пор. В матче против России я вышел на поле во втором тайме. Несмотря на дикую жару, мы победили со счётом 2:0. Тогда у нас был отличный состав: Бебето, Ромарио… С нами в США поехал Роналдо, но при такой конкуренции ни разу не вышел. Хотя, на мой взгляд, мог бы.
У нас были тренеры, которые ездили просматривать команды и сообщали все детали. Помню, тренеры просили нас даже не подпускать ваших нападающих к воротам. Индивидуальных характеристик россиян я сейчас не вспомню. Честно говоря, даже установку на финал уже забыл», — сказал Алдаир в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 16 сентября 2019
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