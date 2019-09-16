«Гэлакси» одержал победу в матче MLS со счётом 7:2, Ибрагимович оформил хет-трик

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в матче MLS со «Спортинг Канзас-Сити». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 7:2.



Счёт в матче на 24-й минуте открыли гости, отличился полузащитник Фелипе Гутьеррес. Хозяева затем перехватили инициативу и в период с 32-й по 85-ю минуту поразили ворота соперника семь раз. Главным героем матча стал нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик. В составе хозяев голами также отметились хавбек Джо Корона и форвард Уриэль Антуна, а полузащитник Себастьян Ллетгет отличился дублем. Окончательный счёт на 86-й минуте установил хавбек гостей Фелипе Гутьеррес.



«Лос-Анджелес Гэлакси», набрав 45 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице MLS. «Спортинг Канзас-Сити» (37) – 17-й.

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