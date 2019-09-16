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«Гэлакси» одержал победу в матче MLS со счётом 7:2, Ибрагимович оформил хет-трик

«Гэлакси» одержал победу в матче MLS со счётом 7:2
«Гэлакси» одержал победу в матче MLS со счётом 7:2, Ибрагимович оформил хет-трик
Футбол / Прочие турниры 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в матче MLS со «Спортинг Канзас-Сити». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 7:2.

Счёт в матче на 24-й минуте открыли гости, отличился полузащитник Фелипе Гутьеррес. Хозяева затем перехватили инициативу и в период с 32-й по 85-ю минуту поразили ворота соперника семь раз. Главным героем матча стал нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик. В составе хозяев голами также отметились хавбек Джо Корона и форвард Уриэль Антуна, а полузащитник Себастьян Ллетгет отличился дублем. Окончательный счёт на 86-й минуте установил хавбек гостей Фелипе Гутьеррес.

«Лос-Анджелес Гэлакси», набрав 45 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице MLS. «Спортинг Канзас-Сити» (37) – 17-й.

Видео доступно на «Чемпионате».

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
16 сентября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Гутьеррес – 24'   1:1 Ибрагимович – 32'   2:1 Корона – 48'   3:1 Ибрагимович – 51'   4:1 Антуна – 69'   5:1 Ллетгет – 77'   6:1 Ллетгет – 79'   7:1 Ибрагимович – 85'   7:2 Гутьеррес – 86'
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