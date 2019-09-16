Руководство «Монако» обсудит будущее Жардима в октябре

Руководство «Монако» намерено обсудить судьбу главного тренера команды Леонарду Жардима в связи с неудачным стартом сезона.



Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, боссы монегасков рассмотрят будущее португальского специалиста во время октябрьской паузы на международные матчи.



После пяти стартовых туров французской Лиги 1 «Монако», набрав всего 2 очка, занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, на одно очко опережая «Дижон» и находясь в двух очках от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в первенстве.



Накануне, 15 сентября, «Монако» потерпел поражение в домашнем матче с «Марселем» со счётом 3:4. При этом подопечные Жардима вели 2:0 к 27-й минуте.

«Монако» затягивает на дно. Команда Головина не знает, как играть без мяча Монегаски выигрывали 2:0, но потерпели поражение в сумасшедшей игре с «Марселем».