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Руководство «Монако» обсудит будущее Жардима в октябре

Руководство «Монако» обсудит будущее Жардима в октябре
Футбол / Франция 0

Руководство «Монако» намерено обсудить судьбу главного тренера команды Леонарду Жардима в связи с неудачным стартом сезона.

Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, боссы монегасков рассмотрят будущее португальского специалиста во время октябрьской паузы на международные матчи.

После пяти стартовых туров французской Лиги 1 «Монако», набрав всего 2 очка, занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, на одно очко опережая «Дижон» и находясь в двух очках от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в первенстве.

Накануне, 15 сентября, «Монако» потерпел поражение в домашнем матче с «Марселем» со счётом 3:4. При этом подопечные Жардима вели 2:0 к 27-й минуте.

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Монегаски выигрывали 2:0, но потерпели поражение в сумасшедшей игре с «Марселем».
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