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Милевский обратился к Шевченко

Милевский обратился к Шевченко
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский в социальной сети обратился к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

«Николаевич, пора», – написал Милевский в «Инстаграме», добавив фото с Шевченко.

Тем самым Милевский намекнул на то, что его пора вызвать в национальную команду, в составе которой он не играл с октября 2012 года.

В январе нынешнего года Милевский принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию и вернулся в брестское «Динамо».

Милевский перешёл в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола. В июле 2017 года украинец подписал контракт с брестским «Динамо».

Милевский покинул венгерский клуб и вернулся в брестское «Динамо»
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