Милевский обратился к Шевченко
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский в социальной сети обратился к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.
«Николаевич, пора», – написал Милевский в «Инстаграме», добавив фото с Шевченко.
Тем самым Милевский намекнул на то, что его пора вызвать в национальную команду, в составе которой он не играл с октября 2012 года.
В январе нынешнего года Милевский принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию и вернулся в брестское «Динамо».
Милевский перешёл в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола. В июле 2017 года украинец подписал контракт с брестским «Динамо».
Милевский покинул венгерский клуб и вернулся в брестское «Динамо»
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