Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.



«Я никогда не видел этого. Невероятно. Каково слышать, как отец говорит о гордости за достижения своего сына? Это много значит. Я думал, что интервью будет забавным, но никак не ожидал, что буду плакать. Я никогда не видел этих кадров. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать семье. Я и правда не знаю своего отца на сто процентов. Никогда не общался с ним как с нормальным собеседником. Это было трудно», — сказал Роналду в интервью ITV.

Видео доступно в «твиттере» Good Morning Britain.

Роналду было 20 лет, когда его отец умер от печёночной недостаточности в возрасте 52 лет.