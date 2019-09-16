Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.
«Я никогда не видел этого. Невероятно. Каково слышать, как отец говорит о гордости за достижения своего сына? Это много значит. Я думал, что интервью будет забавным, но никак не ожидал, что буду плакать. Я никогда не видел этих кадров. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать семье. Я и правда не знаю своего отца на сто процентов. Никогда не общался с ним как с нормальным собеседником. Это было трудно», — сказал Роналду в интервью ITV.
Видео доступно в «твиттере» Good Morning Britain.
Роналду было 20 лет, когда его отец умер от печёночной недостаточности в возрасте 52 лет.
- 16 сентября 2019
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