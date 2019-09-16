Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Шарлии

Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Звонимир Шарлия избежал серьёзной травмы в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
Вопреки распространившимся в социальных сетях слухам о тяжёлом повреждении, по предварительным данным, хорват получил небольшое растяжение мышцы. Решение о его участии в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем», который состоится 19 сентября, будет принято после дополнительного обследования.
Шарлия перешёл в ЦСКА минувшим летом. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 3 жёлтые карточки.
ЦСКА после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, набрав 19 очков и на одно очко отставая от «Зенита» и «Краснодара».
- 16 сентября 2019
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