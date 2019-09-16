«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

«Зенит» отправился на выездной матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча состоится завтра, 17 сентября. Начало матча — в 19:55 мск.

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Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртые рефери — Андре Марринер.

Календарь матчей группового турнира Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».