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Гендиректор «КАМАЗа» сообщил, что матч со «Спартаком» пройдёт в Челнах

Гендиректор «КАМАЗа» сообщил, что матч со «Спартаком» пройдёт в Челнах
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что матч 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» состоится в Набережных Челнах.

«Матч со «Спартаком» состоится в Набережных Челнах, сегодня об этом объявил мэр города. До этого мы решали совместно с полицией вопросы по регламенту антитеррора, достаточно жёсткому. Это касалось специализированного оборудования, интроскопов, достаточного количества рамок, дополнительных КПП. Также решался вопрос дополнительного ограждения гостевой трибуны», — рассказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» и «Спартак» могут сыграть в другом городе из-за неготовности полиции Набережных Челнов осуществить необходимые меры безопасности.

Источник: матч кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдёт в Набережных Челнах
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