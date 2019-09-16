Каррера: по фразе Глушакова после моего назначения понял, что это за личность

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о характере экс-полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, ныне выступающего за «Ахмат».



«Думаю, Глушаков был настроен негативно по отношению ко мне, и не знаю, по какой причине. Но не могу ничего с этим поделать. Может быть, моя единственная ошибка с Глушаковым заключается в том, что в некоторых матчах не ставил его в стартовый состав. Я никогда не обидел его словом, не критиковал, даже когда он не показывал хорошую игру. Думаю, это его проблема по отношению ко мне. Нормально, что тренер вынужден делать определённый выбор, ему за это платят. Глушаков, может быть, хотел быть лидером. И в моменты, когда не играл, считал себя униженным. Но это было не так. Я всегда говорил своей команде, что мы все полезны, но незаменимых нет.



Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность. Понял, что это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Каррера в Москве. Рассказал о том, куда его звали работать Интерес к тренеру-чемпиону, несостоявшийся трансфер «ПСЖ» и другие события дня — в футбольном дайджесте четверга.