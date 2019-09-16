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Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем «Спартака» с «Уралом»

Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем «Спартака» с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о проигранном матче с «Уралом» (1:2), который состоялся в апреле 2018 года.

«Команда была недовольна большим объёмом физической работы? Я смотрю на это немножко по-другому. Думаю, что команда была недовольна тем, что мы поехали в Екатеринбург за два дня до матча. Никогда этого не говорил: произошёл определённый момент перед игрой. Случай, каких раньше никогда не было. Не знаю, по какой причине это случилось, может быть, определённым образом ощущал этот матч...

Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока, не вписавшись в лимит. Кто был тем русским, которого не хватало? Глушаков. Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен ещё один русский, я поставил Глушакова. Я не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде. С того момента у кого-то всё время что-то зудело, как это было в начале сезона. Мы проиграли в Екатеринбурге, проиграли полуфинал Кубка дома, проиграли «Ахмату» и потеряли возможность занять второе место в чемпионате, что не являлось бы плохим результатом. Я уверен, что физическое состояние — последнее, что можно вписывать в эту ситуацию», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

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