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В Италии арестовали 12 лидеров фанатских группировок «Ювентуса»

В Италии арестовали 12 лидеров фанатских группировок «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Полиция Турина провела ряд арестов в рамках расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса».

Как сообщает Calciomercato.com, в ходе нового рейда правоохранителям удалось задержать 12 лидеров ведущих группировок бьянконери. Все они обвиняются в вымогательстве с отягчающими обстоятельствами, отмывании денег и насилии.

В других итальянских городах в настоящее время продолжаются 39 поисковых операций, по итогам которых полицейские надеются найти ещё 37 фанатов «старой синьоры».

Напомним, в середине июля полиция в рамках данного расследования обнаружила помещение, в котором находились баннеры с неофашистской символикой, принадлежащей одной из фанатских группировок «Ювентуса». Последующая работа правоохранителей привела к обнаружению солидного арсенала оружия, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».

У фанатов «Ювентуса» нашли винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»
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