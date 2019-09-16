В Италии арестовали 12 лидеров фанатских группировок «Ювентуса»

Полиция Турина провела ряд арестов в рамках расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса».
Как сообщает Calciomercato.com, в ходе нового рейда правоохранителям удалось задержать 12 лидеров ведущих группировок бьянконери. Все они обвиняются в вымогательстве с отягчающими обстоятельствами, отмывании денег и насилии.
В других итальянских городах в настоящее время продолжаются 39 поисковых операций, по итогам которых полицейские надеются найти ещё 37 фанатов «старой синьоры».
Напомним, в середине июля полиция в рамках данного расследования обнаружила помещение, в котором находились баннеры с неофашистской символикой, принадлежащей одной из фанатских группировок «Ювентуса». Последующая работа правоохранителей привела к обнаружению солидного арсенала оружия, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».
- 16 сентября 2019
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