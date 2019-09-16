ЦСКА заявил в РПЛ 18-летнего защитника

ЦСКА внёс в заявку на сезон в РПЛ 18-летнего защитника Максима Елеева, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в составе молодёжной команды ЦСКА.



Отметим, что во встрече с «Тамбовом» защитник Седрик Гогуа получил травму, а Хердур Магнуссон получил четвёртую жёлтую карточку и не сможет сыграть против «Краснодара» из-за дисквалификации.

ЦСКА после выездной победы над «Тамбовом» (2:0) набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своём поле примут «Краснодар». Игра состоится 22 сентября.